In Piazza Santa Toscana la musica acustica folk e blues della Little Train Band

Giovedì 30 settembre alle 19.30 e alle 21 "Teatro e musica per la Piazza" va in scena in Piazza Santa Toscana a Verona. Ad esibirsi sarà la Little Train Band con Antonio Canteri, Stefano Bersan e Gianpaolo Zago e proporrà musica acustica folk e blues. L'ingresso è gratuito, non c'è bisogno di prenotazione né di Green Pass.

