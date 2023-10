A Bussolengo arriva "Phobos Halloween Nights"

Il 31 Ottobre Phobos Group celebra Halloween con un evento attesissimo in un Hotel completamente trasformato per l’occasione grazie ad una moltitudine di elementi scenografici e un esercito di attori Horror professionisti! Phobos Halloween Nights e? la celebrazione di tutto cio? che Phobos rappresenta; se la mission dell’azienda e? far vivere le atmosfere di Halloween tutto l’anno, e? durante il week end di Ognissanti, che Phobos da il meglio: 5 Haunted Houses, un’area con animazione horror, giochi di abilita? a premi, un Horror Shop ed un’area Street Food arricchita di un Horror Bar con birre artigianali.

Dimenticate Zucche e Fantasmini: per Phobos, Halloween e? una cosa seria e nonostante l’evento punti a rivolgersi anche ai profani dell’Horror, i piu? temerari troveranno pane per i loro denti!? Le 5 enormi HAUNTED HOUSES sono il cuore dell’evento: lunghissimi ed originalissimi “passaggi del terrore” in cui avventurarsi con i propri amici tra mostri e colpi di scena. Gran parte delle scenografie sono zone reali e per questo fortemente immersive, rispetto alle scenografie riprodotte dei parchi a tema. Ogni area e? ovviamente arricchita con effetti speciali, fumo ed effetti sonori e di luce. Tutte e cinque le Haunted Houses sono infatti state create nelle “segrete” di un enorme Hotel, tra zone caldaie, tubature e lunghi cunicoli avvolti nel buio.

Torna BASEMENT, il suggestivo (ed amato) viaggio nei Backstage dell’evento... i veri e tetri cunicoli di servizio dell’Hotel vi condurranno dove nulla e? cio? che sembra! Le griglie sul manto stradale vi faranno intravedere la luce della festa sopra le vostre teste... mentre voi vi addentrerete sempre piu? nell’oscurita?!

Immancabile, dopo l’incredibile successo della passata edizione DEAD aLIVE, il Survival Game interattivo in cui i visitatori diventano i protagonisti di un reality show del dark web con la particolarita? di poterne uscire vivi e vincitori... o non uscire mai piu?!

Anche APOCALYPSE fa il suo ritorno, ma completamente rinnovata, sia a livello di CONCEPT che di PERCORSO, diventando un’attrazione interattiva! Rimane invariata l’ambientazione al centro di un’apocalisse Zombie. Riuscirete a portare a termine la missione che vi verra? affidata?

NEW 2023: SHUTTER vi portera? al centro di un’indagine sul paranormale condotta da dei Ghost Hunters che sono misteriosamente scomparsi nel nulla!? Vi avventurerete nelle aree dell’Hotel che, a giudicare dalle prove raccolte, sono tra le piu? infestate da spiriti per nulla socievoli!

NEW 2023: SANITARIUM e? l’ospedale psichiatrico piu? “malato” in cui potreste aere la pessima idea di addentrarvi!?

Avete due modalita? per visitare questa particolare Haunted House: visitarla da semplice visitatore o scegliere di viverla fino in fondo con il costante pericolo di essere catturati da uno dei medici della struttura che potrebbe immobilizzarvi e sottoporvi ad una delle sue terribili cure...

Ad arricchire l’offerta dell’evento, un Horror Bar con birre artigianali e una fornitissima Area FOOD TRUCK con prelibatezze per tutti i gusti, comprese proposte per per vegetariani. E tra uno spavento e l’altro, nella Hall dell’Hotel e? stata creata un’area intrattenimento con Realta? Virtuale, Giochi a premi, attivita? di intrattenimento Horror e la presenza di numerosi animatori e figuranti di fama nazionale. Ospiti speciali e veri e propri protagonisti dell’evento, due performer di fama mondiale: gli “Horror Clown” Dripsy e Sady i quali, oltre a comparire nella locandina dell’evento, saranno a disposizione del pubblico per foto e... torture! Inoltre, in esclusiva per i giorni di Halloween e? stata creata in collaborazione con Phobos una linea di T-Shirt esclusive e a tiratura limitata che saranno acquistabili presso l’Horror Shop.

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell’evento e sono divisi in 3 categorie:

CLASSIC- Permette l’ingresso a tutte le aree e a tutte e 5 le Haunted Houses per una volta sola.

FAST PASS (biglietti soggetti a disponibilita? limitatissima) - Come il Classic, ma permette di utilizzare la corsia preferenziale per l’accesso alle Haunted Houses.

VIP (biglietti soggetti a disponibilita? limitatissima) - Accesso a tutte le aree, ingresso illimitato tramite corsia preferenziale a tutte le Haunted Houses, sconto del 10% presso alcuni Food Truck scelti, 6 buoni per la Games Zone e un Gadget Phobos esclusivo.

E per finire, una volta chiuse le porte delle Haunted Houses, l’evento si sposta in attico per un esclusivissimo “After Party” a numero chiuso dal titolo “HellFire”. La festa durera? tutta la notte e permettera? ai visitatori di accedere all’area riservata con tutti gli artisti dell’evento e ad un esclusivo DjSet. E per chi non puo? arrivare all’evento gia? dalle ore 18 e? disponibile anche un Biglietto Speciale a prezzo ridotto valido dalle ore 20.30.

PHOBOS HALLOWEEN NIGHTS si svolge a Bussolengo il 31 ottobre presso Montresor Hotel Tower. Sito ufficiale e prevendite: www.phobos-halloween.it.?