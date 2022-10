"Phobos halloween nights" al Montresor Hotel Tower

Il 29, 30 e 31 Ottobre Phobos Group celebra Halloween con un evento attesissimo ed un Hotel completamente trasformato per l’occasione grazie ad una moltitudine di elementi scenografici e un esercito di Attori Horror Professionisti! Phobos Halloween Nights è la celebrazione di tutto ciò che Phobos rappresenta; se la mission dell’azienda è far vivere le atmosfere di Halloween tutto l’anno, è durante il weekend di Ognissanti, che Phobos da il meglio: 5 Haunted Houses, un’area con animazione horror, pool dancer, giochi di abilità a premi, un Horror Bar con birre artigianali, un Horror Shop e un Horror Restaurant “All you can... IT”. Dimenticate Zucche e Fantasmini: per Phobos, Halloween è una cosa seria e nonostante l’evento punti a rivolgersi anche ai profani dell’Horror, i più temerari troveranno pane per i loro denti!?

Le 5 enormi HAUNTED HOUSES sono il cuore dell’evento: lunghissimi ed originalissimi “passaggi del terrore” in cui avventurarsi con i propri amici tra mostri e colpi di scena. Gran parte delle scenografie sono zone reali e per questo fortemente immersive, rispetto alle scenografie riprodotte dei parchi a tema, arricchite con effetti speciali, fumo ed effetti sonori e di luce.

Ad arricchire l’offerta un Horror Bar con birre artigianali e un Ristorante a tema dove, a prezzo fisso, si possono gustare a volontà Hamburger, Patatine, Hot Dog, Pizza, Insalate e una ricca offerta per vegetariani. E tra uno spavento e l’altro, nella Hall dell’Hotel è stata creata un’area intrattenimento con giochi a premi, show di Pool Dance e la presenza di numerosi animatori e figuranti di fama nazionale. Ospiti speciali e veri e propri protagonisti dell’evento, due performer di fama mondiale: gli “Horror Clown” Dripsy e Sady i quali, oltre a comparire nella locandina dell’evento, saranno presenti tutti tre i giorni e a disposizione del pubblico per foto e... torture! Inoltre, in esclusiva per i giorni di Halloween è stata creata in collaborazione con Phobos una linea di merchandising esclusivo e a tiratura limitata già acquistabile sul sito dell’evento e ritirabile in loco durante la serata. E sempre parlando di collaborazioni speciali, da segnalare quella con HOD TV, uno tra i più importanti canali streaming, interamente dedicato al mondo dei film Horror!

Alcune tipologie di biglietto comprendono infatti un anno di abbonamento al canale che, da solo, vale quasi il costo del biglietto! Oltre alla serata di Halloween potrete quindi godervi ben 12 mesi di cinema horror in attesa del prossimo Halloween! E per finire, proprio la notte del 31 ottobre, una volta chiuse le porte dell’Hotel, l’evento si sposta in discoteca per un esclusivissimo “After Party” a numero chiuso dal titolo “HellFire”. La festa durerà tutta la notte e permetterà ai visitatori di accedere all’area riservata con tutti gli artisti dell’evento e ad un esclusivo DjSet a tema con un ospite attesissimo: DjKrime.