I Petols, the Beatles in veronese, live alla Vecchia Rama

Il successo dei quattro “panaroti” scaligeri dura dal 1982. I Beatles, gli originali “scarafaggi” di Liverpool, li hanno ispirati e la loro intuizione di veronesizzare i testi di Help, Come together, Yesterday e tanti altri capolavori beatlesiani suonava per i puristi all’inizio come un sacrilegio. Poi il grande successo popolare sommerse gli storcimenti di naso e ancora oggi il pubblico ride e viene coinvolto dalla ironia e follia tipiche dei veronesi, figli delle brezze montebaldine. Venerdí 22 aprile dalle 20.15 l’osteria con pizza La Vecchia Rama a San Peretto di Negrar si trasforma in Cavern club grazie al promoter Gió Zampieri, che prosegue le sue cene di “Verona Beat” fino alla partenza del tour estivo.

«Tanti anni fa mi giunse una telefonata di Renato dei Kings Bernuzzi, che diceva: “ciao Petols, venite a Verona Beat al Teatro Romano” e non sembrava una domanda», racconta Renato Castellazzi, fondatore dei Petols con Lucio Erlati, «io risposi che non eravamo pronti per una prova di quel livello, ma mi fermò dicendomi che eravamo già sul manifesto e che preparassimo qualcosa. Aveva ragione lui. Fu un successo. Grazie Renato, ciao», conclude il polistrumentista, autore e cantante veronese. Sono ben sei gli album prodotti, inizialmente su cassetta e successivamente su cd, a testimoniare la popolarità di questi fenomeni del vernacolo cantato.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.