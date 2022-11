Peter Gabriel in concerto all'Arena di Verona per i/o The Tour

Peter Gabriel torna in Italia per due imperdibili concerti nel 2023 che si terranno sabato 20 maggio all’Arena di Verona e domenica 21 maggio al Mediolanum Forum di Milano in occasione del nuovo i/o The Tour.

Insieme a Peter Gabriel ci saranno anche gli storici componenti della sua band: David Rhodes, Manu Katché e Tony Levin. Per l'i/o The Tour Peter Gabriel porterà sul palco brani del nuovo album "i/o", ma pescando canzoni anche dal suo storico repertorio musicale.

Annunciando le date del suo nuovo tour, Peter Gabriel ha scritto su Facebook:

«È passato un po' di tempo e ora sono circondato da un sacco di canzoni nuove e sono entusiasta di portarle in strada a fare un giro. Non vedo l'ora di vederti là fuori».

I biglietti di vendita generale per i/o The Tour saranno disponibili a partire da venerdì 11 novembre 2022 su: LiveNation.com.

Peter Gabriel è membro fondatore dei Genesis nel 1966, ai tempi della scuola. Ha realizzato ben 7 album con il gruppo, per poi lasciarlo nel 1975. Un anno dopo è tornato a far musica e da quel momento sono seguiti altri 11 album da solista. Tra i suoi lavori per colonne sonore ci sono Birdy-Le Ali Della Libertà (1984), L'Ultima Tentazione Di Cristo (1989) e Rabbit Proof Fence (2002).

Foto: Peter Gabriel The Tour - 2023 - Post Facebook Peter Gabriel