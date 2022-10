Visita guidata a Peschiera del Garda il 29 ottobre 2022. L’acqua è sempre stata per Peschiera un elemento essenziale: pesca, commercio e difesa militare sono i i fils rouges che attraversano nei secoli la storia di “Ardelicae Pischeriae” come la chiamavano i Romani. L’acqua del grande bacino lacustre che raggiunge nel suo limite più a Nord le Alpi del Trentino qui viene convogliata nel fiume Mincio che prosegue poi il suo corso verso Mantova e termina nel Po. Dalle montagne al mare Adriatico: un passaggio estremamente importante, facile capire quanto Peschiera fosse in una posizione nevralgica.

