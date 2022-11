"Pesche miracolose" in scena al Teatro Satiro Off

Il 17 Novembre 2022, la rassegna teatrale UNLOCKED di Casa Shakespeare ospita al Teatro Satiro OFF: "Pesche miracolose" una produzione di Teatro Invito di Lecco. Questo racconto originale ci mostra la vita di un paese di provincia nel nord Italia, durante il periodo della II Guerra Mondiale, attraverso lo sguardo di un ragazzo. Gli occhi del protagonista ci restituiscono spaccati di vita che assumono contorni diversi da quelli offerti dal freddo e distaccato studio degli avvenimenti di quell’epoca tormentata: le sfilate in divisa nera, i bombardamenti, la lotta partigiana, la liberazione, insomma l’irruzione della Storia nella quotidianità non interrompe i giochi, le amicizie.

La fame e il freddo diventano una compagnia abituale, da contrastare con le sortite a rubare la frutta dagli alberi. Si narra di un’epoca in cui la vita è ancora a stretto contatto con la natura. Ed è proprio dall’elemento naturale, dal lago e dalla pesca, che il protagonista del racconto trarrà la sua personale epifania con le pesche miracolose: la prima a seguito di un bombardamento che uccidendo i pesci riempie finalmente la pancia alla gente affamata, la seconda prodotta con la dinamite sottratta ai partigiani. Una serie di esperienze che segnano il giovane protagonista e lo faranno entrare nel mondo dei grandi. Un lungo cammino in una società “che non faccia più guerre” e dove “libertà non sia solo una parola”. Un tempo che vale la pena ricordare, da adulti, e rievocare anche a chi non c’era.

Con questo spettacolo Teatro Invito prosegue il suo percorso nei “luoghi della memoria”, un sentiero che concepisce il teatro come testimonianza e trova nella storia la fonte per raccontare come siamo ora. Un teatro di narrazione fondato sulla presenza dell’attore, sul potere evocativo della parola, sull’essenzialità della scena e dell’azione. Un teatro che rifonda il rapporto tra attore e spettatore nella condivisione del patrimonio narrativo.

