Percorso storico: visita all'Ossario di Custoza e Corte Palazzo Bassi

Visita guidata in Ossario e a seguire breve escursione su Monte Molimenti e accesso diretto alla corte di Palazzo Bassi, sede del Birrificio Agricolo Custoza 1866, dove si svolsero alcuni scontri tra le truppe Austriache e Italiane durante la terza guerra d'Indipendenza (1866). Lo staff vi introdurrà un nuovo scenario delle battaglie proprio nel luogo dove sono avvenute.

A conclusione visita in Birrificio dove verrà servito un ristoro comprendente un tagliere misto di prodotti delle aziende agricole locali e una birra (bibita analcolica per i minori). Il Mastro Birraio sarà a disposizione per illustrare le attività dell'azienda.

Costo: 14 euro

Informazioni e contatti

Web: https://www.ossariocustoza.it.