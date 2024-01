Vuoi anche tu un mondo migliore? Mettiti in gioco per costruirlo insieme a noi attraverso la Filosofia Attiva! Nuova Acropoli Verona OdV invita tutti alla presentazione del nuovo Percorso di Filosofia Attiva prevista per mercoledì 17 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso la sede associativa in Via Merano, 17.

Di cosa si tratta? Il percorso propone un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la vita da protagonisti, uno strumento che ci spinge a mettere in azione i nostri migliori valori. In realtà siamo tutti "filosofi" quando non possiamo fare a meno di chiederci quale finalità abbia la nostra vita, come poter essere felici o cambiare ciò che non va nel mondo.

Il pensiero unito all'azione ci migliora come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società. Se desideri anche tu un mondo più etico e condividi l’idea che il processo di cambiamento della società dipende da ciascuno di noi, vieni a scoprire la Filosofia Attiva!

In questo percorso di 12 incontri muoverai i primi passi tra il Buddhismo e il suo metodo per affrontare le difficoltà, la battaglia interiore secondo la visione dell’India antica, il valore della convivenza secondo Platone, la ricerca della felicità in Socrate e la libertà dal punto di vista degli Stoici e tanti altri temi.

Il percorso è rivolto a tutti, non sono richieste particolari conoscenze; verrà usato un linguaggio chiaro e semplice, per una facile comprensione dei concetti. È gradita l’iscrizione contattandoci su Whatsapp al 380 768 9599.