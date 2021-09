"Perché si dice così?", una curiosa visita guidata a Verona

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Vi siete mai chiesti come siano nati i modi di dire che utilizziamo quotidianamente? Da dove deriva l’espressione “dame un basin” e perché diciamo “facia da peri coti”? Con questa passeggiata serale per le vie del centro cercheremo di scoprire come le vicende della nostra città e le consuetudini del nostro passato si riscontrino ancora nel nostro parlare.

Venerdì 10 settembre, ore 20.

Partenza: Ponte Pietra (lato Lungadige San Giorgio).

Prenotazione obbligatoria contattando direttamente la guida (Sara Parisi) via mail: saraxparisi@gmail.com .

. Contributo richiesto: 12 euro

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/assoguideverona.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...