"Per Lucio" al Cinema Santa Teresa

Mercoledì 16 novembre ore 21 presso il cinema Santa Teresa di Verona ci sarà la proiezione del film "Per Lucio". Un film per ricordare la grandezza di Lucio Dalla: Per Lucio, di Pietro Marcello. Ingresso intero euro 6,50, soci del Cineforum Cineteatro Santateresa 3 euro.

Dopo il film uno scambio di opinioni con il giornalista Enrico de Angelis, critico musicale e già direttore del Club Tenco.

PER LUCIO, di Pietro Marcello. Documentario che delinea un ritratto di Lucio Dalla, il cantautore bolognese e paroliere irriverente. È un viaggio nell'immaginario poetico dell'artista, che ripercorre non solo la vita dell'autore, ma la sua carriera, e mescola realtà e immaginazione, attingendo a un abbondante bacino, dato dai vari repertori, che contengono materiali pubblico e privato. Attraverso il racconto e le canzoni dello stesso Dalla, viene ritratta anche l'Italia tra gli eventi tragici e il florido boom economico.

Web: https://www.teatrosantateresa.org/musicalcinema.html.