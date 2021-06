"Peppa Pig prende coscienza di essere un suino" in scena al teatro della Fucina Culturale Machiavelli

Dopo il successo con il debutto in prima assoluta di Edipo Re in Realtà Virtuale di venerdì 28 maggio e Antropolaroid di Tindaro Granata per la prima volta a Verona di domenica 30 maggio arriva il 5 giugno a chiudere la rassegna " L’Anno della Cicala - E si torna a cantare" Peppa Pig prende coscienza di essere un suino di Davide Carnevali con Fabrizio Martorelli.

"Peppa Pig prende coscienza di essere un suino" di Davide Carnevali con Fabrizio Martorelli: 5 giugno ore 20 in Fucina Culturale Machiavelli.

Per la riapertura del teatro abbiamo voluto riprendere il primo spettacolo annullato nella primavera del 2020. Il testo dell’affermato drammaturgo Davide Carnevali, tradotto e messo in scena in tutta Europa, con l’attore Fabrizio Martorelli. Come può un padre single educare una bambina di quattro anni e mezzo in questa società consumista? E come può un artista fare i soldi con il teatro? Un attore guadagna di più facendo cinema o lavorando all’Esselunga?

Un viaggio che inizia raccontando gioie e dolori della (mal)educazione infantile e finisce con un’amara riflessione sulla perdita del valore del gesto artistico nella nostra società. Passando da Peppa Pig alle trasmissioni di Marzullo (Sottovoce però, non Applausi che è sfigata), dalle Pussy Riot a Vittorio Sgarbi, da Angelica Liddell a Linsday Lohan, l’io narrante protagonista di questo monologo arriverà a scoprire che solo dopo aver toccato il punto più basso della sua carriera potrà capire cosa significa davvero mettere in gioco se stesso: come attore e come individuo. Facendo pensare, sì; ma anche facendo ridere.

Davide Carnevali si racconta a Fucina Culturale Machiavelli: «Il teatro rispetto le altre forme artistiche ha una caratteristica diversa, importante: quella di mettere in comunicazione, in sintonia o in contrasto la parola con la materialità, con il corpo fisico, con l’apparizione fisica davanti allo spettatore di quello che la parola ha evocato descritto. Questo shock, questo contrasto o assonanza che si crea tra la parola e il corpo è unico nel teatro ed è interessantissimo lavorare e portare in scena questa dicotomia».

