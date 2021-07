PeopleFest si sposta a Verona, tre giorni di incontri a Corte Dogana

Dopo Torino, la PeopleFest si sposta a Verona, per tre giorni di libri nella splendida cornice di Corte Dogana, con grandi ospiti come Willie Peyote, Emanuela Fanelli, Alessio Viola, Camilla Filippi e molte e molti altri.

Venerdì 9 luglio

Ore 18 - Ossigeno, con Jennifer Guerra e Paolo Cosseddu

Ore 19 - 1943, con Stefano Catone e Francesca Druetti

Ore 21 - Dov’è Willie?, Willie Peyote dialoga con Giuseppe Civati.

Sabato 10 luglio

Ore 18 USA e Russia, Mattia Bagnoli e Francesco Foti dialogano su Putin, Biden e la politica di queste due superpotenze

Ore 19 Saro bre I tweet di Alessio Viola commentati in diretta da Alessio Viola, come fosse stand up (perché lo è), con Marianna Aprile

Ore 21 Non esistono piccole donne, Camilla Filippi legge Johannes Bückler.

Domenica 11 luglio

Ore 18 L’ignoranza non ha mai aiutato nessuno, Giuseppe Civati ne discute con Marco Tiberi

Ore 19 Intermezzo Lercio Mock’n’troll, con Andrea Sesta

Ore 19.30 Potevo intitolarlo Voce di Donna ma non sto ancora a questi livelli, Emanuela Fanelli con Marco Tiberi

Ore 21 I Camillas, la loro storia e la musica del futuro, con Vittorio Ondedei, parole e musica.

Accesso riservato ai soci fino ad esaurimento posti, preiscrizione obbligatoria, cliccare qui e compilare.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...