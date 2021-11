Pedalando sul lago di Garda tra le terre di Gabriele d'Annunzio

«Somigliava ad un grottesco dinoterio minocenico dal diametro piu? lungo di una ruota da carro e dietro una rotellina minuscola come la carrucola di un pozzo; in mezzo e in alto, issata da un telaio di ferro, una sella rigida, che dava a chi vi era seduto l’aspetto di un funambolo». Cosi? definiva la prima bicicletta Gabriele d’Annunzio, durante una sua pedalata in una giornata di fine estate nel 1959. Sport e cultura, ciclismo e storia. La bici protagonista sul lago di Garda con la pedalata benefica tra le terre di d’Annunzio, organizzata dal gruppo ciclo-solidale BikeisLife#pedaliamoItalia, patrocinata dal Vittoriale, Garda Musei, comune di Gardone Riviera con il supporto della Polizia di Stato, Navigarda, Croce Rossa italiana, comitati di Basso Garda Veronese e Bardolino Baldo Garda, Nalini e NamedSport

Sabato 6 novembre si svolge l’edizione per ricordare il centenario del Vittoriale con l’iniziativa in bici da strada “Pedalando sul lago di Garda tra le terre di d’Annunzio” programmata nel 2020, ma rinviata causa pandemia. 67 chilometri e 300 metri di dislivello per costeggiare le sponde lombardo venete da Gardone Riviera a Torri del Benaco attraversando poi il lago in battello fino a Toscolano Maderno. Alla manifestazione saranno presenti i volontari ciclisti di Croce Rossa italiana che hanno pedalato lo l’8 e 9 maggio all’evento Venezia-Cortina organizzato da CRI Veneto. Presenti, inoltre i volontari che hanno preso parte lo scorso giugno al giro d’Italia del Volontariato con sosta anche sul lago di Garda. Per questo motivo le iscrizioni all’evento saranno devolute alla Croce Rossa di Basso Garda Veronese.

Ritrovo presso il Vittoriale alle ore 9 con partenza di gruppo alle ore 10.30. Il percorso prevede il passaggio a Desenzano del Garda, Peschiera del Garda e Bardolino fino a Torri del Benaco.

L’iscrizione di 15 euro prevede in regalo la mascherina dell’evento by Nalini, un prodotto energetico NamedSport e il ticket per il battello Navigarda. Presente ristoro e altri servizi sul percorso in collaborazione con CRI Basso Garda Veronese e Bardolino Baldo Garda. Obbligatorio certificato medico di buona salute o tesserino, green pass e mascherina (alla partenza e durante le soste).

Informazioni sul sito www.pedaliamoitalia.org, infoline: 331.4773916, pre-iscrizioni con mail ad eventi@pedaliamoitalia.org.

«Gabriele d’Annunzio festeggio? l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia davanti al Vittoriale, - ha ricordato il presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, - e noi faremo altrettanto con questa bella iniziativa. Allora vinse Gino Bartali, stavolta forse non avremo grandi campioni, ma certamente degli amici, e questo conta».

«A nome di Navigazione Lago di Garda ringraziamo l'organizzazione per averci coinvolti in questa iniziativa che mette in luce il nostro ruolo nel trasporto di veicoli ed in particolare di biciclette tra le due sponde del Lago ed a bordo nei nostri battelli - commenta il Direttore di Esercizio Dott. Ing. Giuseppe Mafale - Ricordiamo che i nostri traghetti sono attivi tutto l'anno e che la nostra flotta nel suo complesso trasporta in modo rapido e sicuro 100.000 veicoli e 60.000 biciclette».

«Il Comitato di Basso Garda Veronese e? lieto di partecipare all’evento ideato dal volontario ciclista Giancarlo Perazzi, gia? ospite con il bike tour nel nostro territorio e siamo felici di poter supportare l’evento condiviso con numerosi attori della zona. Croce Rossa non e? solo soccorso, ma una moltitudine di attivita?, dalle sociali a quelle sportive come questo evento», sostiene Giuseppe Bergamaschi, Presidente di Comitato.

«Ringrazio il Presidente di Croce rossa Basso Garda e tutto lo staff e personale sanitario che sara? presente all’evento ed al ristoro da loro organizzato, il comitato CRI di Bardolino Baldo Garda presente con una sosta ed un mezzo di scorta, il direttore del Vittoriale che ha creduto sin dall’inizio a questo progetto ed il relativo personale coinvolto, Navigarda che mettera? a disposizione un battello per il rientro dei ciclisti, il comune di Gardone Riviera e i partner Nalini e NamedSport che hanno realizzato le mascherine e donato prodotti energetici per l’evento. Ringrazio soprattutto i ciclisti che saranno presenti anche con un piccolo contributo fondamentale per sostenere un progetto locale di Croce Rossa e ringrazio la Polizia di Stato che sara? presente con la propria scorta tecnica» sottolinea Giancarlo Perazzi, responsabile dell’associazione di promozione sociale e sportiva che ha scelto queste localita? per svolgere la manifestazione. «Abbiamo intrapreso un lungo percorso che ci ha portato ad unire lo sport con la cultura. Siamo stati in questi luoghi durante il recente giro d’Italia del Volontariato organizzato assieme a Croce Rossa per condividere i valori e principi che sono alla base di tutto», conclude il giornalista ciclista e volontario di Croce Rossa italiana, comitato di Acqui Terme.