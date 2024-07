I sapori tipici del Lago di Garda protagonisti di "Pearà on the Road"

Dal 19 al 21 luglio, San Zeno di Montagna diventerà una vera e propria capitale del gusto, ospitando "Pearà on the Road". Si tratta di un evento culinario dedicato ai sapori tradizionali della zona del lago di Garda. Una tre giorni gastronomica che rappresenta un'opportunità unica per immergersi nelle eccellenze culinarie del territorio, assaporando piatti che raccontano storie di tradizione e passione.

I protagonisti dell'evento saranno le pietanze più amate della cucina locale. Anzitutto la Pearà, una salsa veronese tradizionale che verrà accostata al cotechino, creando un connubio di sapori per celebrare le radici culinarie della regione. Poi il risotto all'Amarone, raffinato e intenso, offrirà ai partecipanti un'esperienza gustativa indimenticabile, esaltando uno dei vini più prestigiosi del territorio. Non mancheranno inoltre la polenta e il Monte Veronese, il formaggio DOP che rappresenta un'eccellenza casearia della zona.

Ma "Pearà on the Road" non sarà solo cibo. L'evento prevede infatti anche rappresentazioni teatrali che, attraverso storie e aneddoti, illustreranno i piatti e il territorio del lago di Garda. Questi momenti culturali offriranno uno sguardo approfondito sulle tradizioni e le usanze locali, rendendo l'esperienza ancora più completa e coinvolgente. Ci sarà inoltre tanta musica dal vivo che animerà le serate, creando un'atmosfera festosa per godersi le tante prelibatezze in menu.

San Zeno di Montagna, con il suo incantevole scenario naturale e le sue vedute mozzafiato sul lago, farà infine da cornice ideale a questo evento. La bellezza del paesaggio, unita ai sapori autentici e ai racconti delle tradizioni, renderà "Pearà on the Road" un appuntamento indimenticabile per tutti gli amanti della buona cucina e della cultura locale.