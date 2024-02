Pearà Days e Pink Power Party

Prezzo non disponibile

SABATO 2 MARZO - PEARÀ DAY ORE 19 - Apertura evento per prenotati con gadget di benvenuto ORE 19.30 - Inizio cena su prenotazione MENU DELLA SERATA - 25 EURO Polenta, salame, formaggio e funghi Tortellini in brodo Lesso, cotechino e pearà Pasta frolla e caffè Acqua e vino a volontà ORE 21:30 - Inizio concerto a ingresso libero in compagnia di due gruppi musicali d'eccezione: gli RH Positivo con i classici della musica italiana tutti da ballare e cantare e i Guastafestival con il loro rock!

VENERDÌ 8 MARZO - PINK POWER PARTY ORE 19 - Apertura evento per prenotati con gadget di benvenuto ORE 19.30 - Inizio cena su prenotazione MENU DELLA SERATA - 20 EURO Aperitivo di benvenuto Bis di primi: Risotto al tastasal e pasticcio con radicchio e monte veronese Polenta con fonduta di formaggio e funghi Pasta frolla e caffè Acqua e vino a volontà ORE 21.30 - Inizio serata disco a ingresso libero con l'unico evento di Radio Piterpan a Verona che vi farà ballare su ritmi contagiosi e cantare insieme i vostri brani preferiti godendo di un corpo di ballo professionista e i gadget di Radio Piterpan! Durante la serata si svolgerà anche la fantastica esibizione del Gruppo Majorettes Grezzana!

SABATO 9 MARZO - PEARÀ DAY ORE 19 - Apertura evento per prenotati con gadget di benvenuto ORE 19.30 - Inizio cena su prenotazione MENU DELLA SERATA - 25 EURO Polenta, salame, formaggio e funghi Tortellini in brodo Lesso, cotechino e pearà Pasta frolla e caffè Acqua e vino a volontà ORE 21.30 - Inizio concerto a ingresso libero in compagnia di Radio Birikina! Tanta bella musica con presentatori, artisti emergenti, la rock band Outline e ospiti d'eccezione: PAOLO VALLESI e GIULIANO DEI NOTTURNI!

Tutte le serate sono in collaborazione con Glamour Bar che sarà presente per deliziarci con i suoi cocktail d'eccezione! Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di fare festa insieme!

PRENOTAZIONI Le cene di tutte le serate sono a numero chiuso su prenotazione e danno diritto all’ingresso anticipato all’evento e ad un gadget di benvenuto. RIVENDITORI - È possibile acquistare i biglietti presso:

GLAMOUR BAR - Via Tinazzi 2, 37023 Stallavena, Grezzana (VR)

CAFÈ DEL SOL - Via delle Polidore 2A, 37134 Verona (VR)

Per informazioni scrivere su Whatsapp al numero 3791598323 o via mail all'indirizzo lacontradacorso@gmail.com