A Eataly Verona doppio appuntamento con il pastry influencer LuCake e il cantautore Perbellini

Venerdi? 22 dicembre alle ore 18, Luca Perego, pasticcere star di Instagram, presenta il suo ultimo libro «LuCake. Il mio lato salato» nell’incontro gratuito, in via Santa Teresa 12. A seguire, alle ore 19, il cantautore veronese Filippo Perbellini dara? il “La” alla rassegna di musica live, che ogni venerdi? accompagnera? l’aperitivo negli spazi di Agricolo.

Un venerdi? all’insegna del gusto e di tanta buona musica. A Eataly Verona non mancheranno le sorprese il 22 dicembre con un doppio appuntamento aperto alla citta?. Alle ore 18, Luca Perego, food influencer e pasticcere star di Instagram presentera?, nello store di via Santa Teresa 12, il suo nuovo libro: «LuCake. Il mio lato salato – Manuale di pasticceria salata e lievitati per tutti» (Mondadori, 260 pagine, 20 euro).

Nell’incontro gratuito, moderato da Lorenzo Bosio, Luca Perego – in arte LuCake – rivelera? al pubblico quant’e? facile e soddisfacente cimentarsi nella preparazione di torte salate, pane, pizze, focacce, e ancora mousse, muffin e croissant: tutti rigorosamente salati. Ma, spiega LuCake, «quando ho mosso i primi passi nel mondo dei lievitati e delle varianti salate di dolci amati non riuscivo a trovare risposte semplici ad alcune domande. Per questo motivo», sottolinea, «ho deciso di condensare in queste pagine cio? che ho imparato negli anni, e di condividere le soluzioni, per fare chiarezza e risolvere ogni dubbio, cosi? da regalare soddisfazione gia? dalla prima ricetta».

Di Luca Perego e? noto il talento nella creazione di dolci; in pochi, pero?, finora hanno conosciuto il suo «lato salato», che svela per la prima volta in questo libro. Il suo Manuale e? un bignami di oltre cento piatti, che vanno dagli impasti base alle preparazioni piu? elaborate: non soltanto per occasioni speciali, ma anche «salva cena» e «svuota frigo», con una sezione speciale dedicata alle pietanze vegan e gluten free. Ricette pensate per essere replicate facilmente in casa, con ingredienti sempre presenti in dispensa, e con utensili casalinghi. Per prenotare il proprio posto all’incontro, cliccare sulla sezione eventi del sito di Eataly Verona o rivolgersi direttamente al negozio.

Eataly Verona / foto Ufficio Stampa Eatal