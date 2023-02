A Verona lo spettacolo "Passione semplice", liberamente tratto dal romanzo del premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux il 25 febbraio 2023. Una donna e un uomo condividono un'intensa relazione clandestina. Lui, straniero, è sposato e inaccessibile. La avvisa con una telefonata ogni volta che gli si presenta l'occasione di passare del tempo insieme. Gli incontri che seguono sono brevi, con l'amore che si consuma in amplessi tormentati dal presentimento del distacco. Poi lei lo osserva rivestirsi e andare via e allora riprende - lì da dove si era interrotta - quell'attesa ossessiva: di lui, di una chiamata, del prossimo intreccio di corpi e desideri. Quando la storia finisce, l'uomo e la donna smettono del tutto di sentirsi o vedersi. Restano, come marchi impressi nella carne, i segni del sesso, dell'amore, dell'attesa. Indizi di una passione semplice.

Margherita Sciarretta (voce)

Enrico Terragnoli (chitarra)

Sbibu (percussioni)

Ingresso a libera offerta per gli artisti.