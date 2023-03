Passion Art Tattoo Convention al Palazzo della Gran Guardia di Verona

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 al Palazzo della Gran Guardia di Verona l’evento dedicato al tatuaggio artistico. Troverai artisti professionisti con postazioni attrezzate in cui realizzeranno il tatuaggio che desideri direttamente in convention. Vieni in Convention, scegli l’artista che preferisci, concorda pezzo e prezzo e tatuati. Passion Art Tattoo Convention è un evento per tutti, che porta a Verona i volti italiani e stranieri del Tattoo e che mette la conoscenza e l’esperienza di questa arte a disposizione di tutti. Vieni a conoscere le incredibili storie dei tatuatori pionieri di questa arte. Entra nel mondo artistico del tattoo e, con o senza tatuaggi, regalati momenti speciali.

Un coinvolgente programma di skin art con mostre, performance e musica animerà i giorni della convention. Mostra con Ötzi, la mummia del Similaun, e incontri con gli Artisti pionieri dell'arte del Tattoo in Italia. “L’evoluzione del tatuaggio dalle origini ad oggi” è il titolo della mostra presente in convention, realizzata con la collaborazione del Museo Archeologico di Bolzano e gli artisti storici Francesca Tenan, Fiumix, Kila e Federica Minici Tenan. Potrete ripercorre la storia del tatuaggio a ritroso nel tempo partendo fino all’uomo più antico ritrovato sulla terra, Ötzi, il cui corpo presenta 61 tatuaggi raffiguranti gruppi di linee o croci. Arte o terapia? Decorare la pelle con tatuaggi o altri segni è una pratica comune a tutte le epoche e a quasi tutte le culture del mondo. Saranno presenti gli Artisti storici che hanno fatto grande l’arte del Tattoo in Italia, che oltre ad allestire la mostra, mostrando le foto, gli stili e le tecniche utilizzate nel mondo per realizzare i tatuaggi, si soffermeranno a chiacchierare con il pubblico raccontando di quest’arte e degli aneddoti più interessanti della loro vita da artisti.

Performance di Face e Body Painting

Potrai ammirare all'opera Francesca Cavicchio artista pluripremiata e campionessa mondiale di Body Art e Body Painting. Saranno presenti anche altre artiste campionesse in questa arte. Vedrete nascere l’opera e prendere vita sulla sua modella nel corso delle ore. Potrete ammirarla durante la performance sul palco e la modella sarà a disposizione nel corso del pomeriggio per scatti fotografici unici sia per i visitatori che fotografi presenti.

Progetto "In the blink of an eye"

Hanno parlato di Lui e del suo Manifesto i giornali di tutto il mondo. Un progetto di artivismo internazionale con 40.000:X tatuate sul corpo pronte a volare sul corpo dei visitatori della convention. Alfredo Meschi, non aveva nessun tatuaggio fino al 2016 e poi ha deciso di usare il suo corpo, la sua pelle, come Manifesto per porre l’attenzione sul cambiamento climatico, sul mondo animale da salvaguardare e su altri temi di interesse socile. Si è letteralmente coperto il corpo di X tatuate e realizza questo progetto on the road nel mondo insieme al fotografo Massimo Giovannini e all’artista tatuatore Amadeo Crecchi, trasferendo idealmente da 1 a 3 le 40.000:X tatuate sul suo corpo a chi lo sostiene e condivide i principi di salvaguardia globale.

100 Artisti Tatuatori

In Convention saranno presenti artisti tatuatori nazionali ed internazionali con postazioni attrezzate che realizzeranno il tatuaggio direttamente in convention. Il visitatore potrà scegliere lo stile e l’artista che preferisce, concordare il pezzo e il prezzo e tatuarsi in loco. DJ Set durante tutta la convention e Tattoo Contest. Il tatuaggio che volevi lo trovi a Passion Art Tattoo Convention... scegli l’artista e senza aspettare fatti tatuare.

