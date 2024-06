Un tuffo nel passato: visita guidata al Forte Monte Tesoro

Forte Monte Tesoro si trova a nord di Verona, al confine tra Valpolicella e Lessinia e fa parte di un complesso di fortificazioni costruite tra il 1905 e il 1911 in difesa della città scaligera. Acquisito dal Comune di Sant'Anna d'Alfaedo per essere ristrutturato e reso visitabile da qualche anno, è ancora luogo poco conosciuto ma notevolmente apprezzato dai suoi visitatori per il grande valore storico, architettonico e paesaggistico.

La visita guidata permetterà di apprezzarne la complessità, gli accorgimenti tecnici e strategici e il posizionamento perfetto per controllare una porzione di territorio molto estesa. E sarà anche occasione, grazie a un itinerario attraverso la Polveriera, la Fucileria, la trincea e tutti gli spazi interni ad uso al tempo della Grande Guerra, per comprendere quanto Forte Tesoro possa essere considerato un “forte di Pace”.

La visita si concluderà sul tetto del forte, dove è possibile godere di una vista panoramica a 360°: dalla pianura Padana, dove si scorge Verona e in lontananza gli Appennini, il lago di Garda, passando per la dorsale del monte Pastello e il monte Baldo, fino all'altipiano lessinico, il monte Carega, i Colli Euganei.

? DURATA: 1h45

? RITROVO: Via Croce dello Schioppo, 14, 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR)

BARRIERE ARCHITETTONICHE: il percorso prevede 10 minuti di facile cammino (700 mt, 50 mt di dislivello), da poter percorrere eventualmente anche in auto propria se con difficoltà motorie. Per persone con difficoltà motorie (carrozzina) è possibile la visita di tutti gli spazi ad esclusione della polveriera e della trincea per la presenza di scale.