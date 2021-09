A Verona una passeggiata conoscitiva tra le colline ed il Parco dell'Adige in Seconda Circoscrizione

È in programma sabato 4 settembre 2021, dalle 9.45, con partenza dall'Area San Martino (Via Bresciani) nell’ambito delle attività della Festa de l’Unità a Quinzano, una passeggiata aperta alla cittadinanza tra le colline e il parco dell’Adige, per un percorso tra ambiente e urbanistica in Seconda Circoscrizione.

I partecipanti saranno accompagnati da Elisa Dalle Pezze, dai consiglieri Silvano Pighi, Gianfranco Barbieri e Gaetano Melotti (PD), Caterina Bortolaso e Pietro Corcioni (Traguardi); Mauro d’Isola (Movimento 5 Stelle), Francesco Premi (Verona in Comune).

L’obiettivo è rendere i cittadini partecipi di una serie di scelte urbanistiche assunte dall’Amministrazione Comunale Sboarina nel corso del suo mandato (dal 2017 fino all’ultima Variante 29), raramente condivise con la popolazione dei nostri quartieri, alle quali i Consiglieri di Circoscrizione di PD, Traguardi, M5S e Verona in Comune non solo si sono opposti, ma costruttivamente hanno proposto alternative, migliorie e stralci. Sarà anche l'occasione per fare il punto su alcune progettualità poste in essere dalla precedente Amministrazione Comunale Tosi che gravano sul nostro territorio.

«Compito della politica è dare precisi indirizzi di sviluppo alla città - spiegano i consiglieri -. Al contrario, anche la Variante 29 è caratterizzata da un coacervo di richieste confuse senza capo né coda che ripropongono in diverse salse la solita minestra: commerciale, ricettivo e residenziale, senza alcuna attenzione per i quartieri e per gli spazi pubblici. La passeggiata è un primo passo per… cambiare passo, ridando ai quartieri e a chi li vive la dignità e l’attenzione che meritano».

La passeggiata sarà anche occasione di condividere «un’esperienza di positiva collaborazione amministrativa tra forze che condividono sensibilità comuni in materia di ambiente, urbanistica e mobilità per una città più vivibile, più giusta, più ecologica, più aperta».

