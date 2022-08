Sorsi di tranquillità: passeggiata tra i colli della Valpolicella con degustazione

San Pietro in Cariano

Vi piace il buon vino? Se sì, questa è l’esperienza giusta per assaggiare e apprezzare i deliziosi vini della Valpolicella! Organizziamo per i clienti che lo desiderano una passeggiata alla scoperta del nostro territorio, la Valpolicella e dei suoi ottimi vini. Sarete accompagnati da una guida autorizzata alla scoperta della Valpolicella. Lungo le vallate, tra le colline e le campagne aperte. Parleremo di pietra, vino, olio evo immersi in un paesaggio naturale circondati da ville e antiche pievi farete un percorso alla scoperta del territorio.

Alla fine del giro vi fermerete a Palazzo Montanari per la visita guidata del vigneto e della Villa con degustazione dei quattro vini classici della Valpolicella, accompagnati da pane con olio extravergine di oliva e un assaggio di salumi e formaggi locali. Con questo splendido tour avrete modo di visitare luoghi storici, degustare vini classici immersi nei vigneti della Valpolicella e i suoi meravigliosi paesaggi!

Orari: 9 – 12.30 | 15 – 18.30

Dal lunedì al sabato. Domenica su richiesta.

Data: Personalizzata

Ritrovo: Palazzo Montanari in Via Bure Alto 11 – 37029 San Pietro in Cariano (Veneto)

Durata: 3 ore e 30 minuti

Nr. partecipanti: min: 4 max: 15

Costo: 70 euro a persona