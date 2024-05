Escursione guidata in Val Squaranto: "Di briganti, fade, boschi e contrade"

Escursione guidata lungo la splendida Val Squaranto. Lungo il percorso attraverseremo alcune contrade e verranno raccontate storie di briganti e leggende locali cimbre. Inoltre si osserverà la flora e fauna locale.

Programma

Ritrovo: ore 9.45. Il punto preciso verrà dato al momento dell'iscrizione

Pranzo al sacco

Caratteristiche tecniche escursione

Dislivello in salita: 360 m circa

Difficoltà: E

Lunghezza: circa 9 km

Abbigliamento: Adeguato ad un’escursione alla stagione: scarponi da trekking, giacca anti vento e pioggia, berretto ecc

Costi escursione: 15 euro adulti, 8 euro bambini dai 7 ai 13 anni. Per prenotazioni e per maggiori informazioni sul percorso contattare: Guida Ambientale Escursionista Simona Tel. 388.638 3495 anche con whatsapp, in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile oppure inviando email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com.

Maltempo: Il programma può essere variato in base a condizioni meteo e del percorso.