Passeggiata storico naturalistica a Soave e sul Monte Tenda, domenica 4 ottobre

Panoramica passeggiata naturalistica e storica nelle colline di Soave e nel Medioevo scaligero. Un sentiero naturalistico sovrastante il castello e poi per le vie del borgo assaporandone le vicende religiose e politiche, il maestoso fortilizio, le dimore patrizie, le pievi, la cinta scaligera con le sue porte e quel che resta del ghetto ebraico.

Domenica 4 ottobre 2020, a partire dalle 9.30. Ritrovo davanti a Porta Verona, ingresso del borgo da sud. La lunghezza del percorso è di 5 chilometri, con un'altimetria massima 170 metri. La passeggiata è facile e la sua durata sarà di circa 2 ore. Il costo è 10 euro per gli adulti e 5 euro per i minori. La prenotazione è gradita. Per informazioni, scrivere ad algablu@gmail.com o chiamare il numero 340-2474178.