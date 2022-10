La viticoltura bio: passeggiata storica sulle tracce del Risorgimento

Passeggiata storica sulle tracce del Risorgimento con Angelo Bressanelli, autore del libro “Da Villafranca a Custoza” e a seguire visita all’Ossario di Custoza. Brunch finale e degustazione vini presso l’azienda "La Bacheta".

Ritrovo ore 9 presso l’Azienda "La Bacheta". (l’evento sarà annullato in caso di maltempo e in assenza del raggiungimento del numero minimo di partecipanti). Chiusura prenotazioni sabato 15 ore 18. Consigliamo abbigliamento sportivo e una bottiglietta d'acqua per il percorso.

Costo a persona 15 euro. Info e prenotazioni: