Passeggiata storica: letture del Risorgimento

Passeggiata tra i colli di Custoza immersi nel verde. Durante il percorso, sarete accompagnati dallo Staff dell’Ossario che proporrà delle letture tratte dai racconti delle battaglie del risorgimento avvenute proprio in quei luoghi. Si culminerà con l’arrivo alla casa del Tamburino Sardo di cui si narrano le vicende nel libro Cuore di Edmondo de Amicis. Saremo qui ospitati per una merenda dalla Cascina Mondator (panino con salume o formaggio e un calice di Bianco di Custoza biologico - acqua per minori e astemi).

Costo (Comprendente la merenda) :

10 euro adulti

8 euro minori

Il percorso è di cinque chilometri e prevede pause per le letture e il ristoro per poi rientrare. Ritrovo ore 9 nel piazzale del parcheggio in paese a Custoza.

NOTE TECNICHE:

Dislivello: 50 m circa

Difficoltà: facile

Facile: pendenze mai elevate, percorso su strada sterrata o asfaltata.

Equipaggiamento: scarpe comode sportive o scarponcini, acqua.

INFO E PRENOTAZIONI: 346 9652147 - info@ossariocustoza.it