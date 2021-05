Passeggiata guidata alla scoperta di Verona romana

Dall'Arco dei Gavi all'Arena, da Porta Borsari a Piazza Erbe, dal Ponte Pietra al teatro Romano, viaggio nella splendida storia della Verona antica raccontata inquadrando le testimonianze urbanistiche negli usi, negli eventi salienti e nella mentalità della civiltà romana. Per chi ama la storia antica. Per studenti e famiglie. Per chi vuole conoscere la storia dei monumenti più antichi della città.

Guida: Sara Corso, Storica e Guida Turistica del Veneto

Punto di incontro: davanti all'Arco dei Gavi in corso Cavour (lato Castelvecchio).

Orario: 10 di domenica 16 maggio 2021

Durata: un'ora e mezza

Costo: 10 euro adulti, 5 euro minori, gratis sotto i 7 anni.

Passeggiata all'aria aperta senza visita agli interni dei monumenti.

Informazioni e contatti

Informazioni e prenotazione: algablu@gmail.com - cell. 340 2474178.

Web: https://www.fucinaveneta.org.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...