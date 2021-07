Torna a Verona la passeggiata con il prefetto della Biblioteca Capitolare

Torna anche nel mese di agosto la Passeggiata con il Prefetto! Un viaggio alla scoperta della storia millenaria della biblioteca più antica del mondo sotto la guida di Mons. Bruno Fasani. Inizialmente il Prefetto della Capitolare condurrà i visitatori all'interno della chiesa di Sant'Elena, accanto alla Cattedrale, per far scoprire le origini della Biblioteca e la sua storia. La narrazione continuerà poi nel Museo Canonicale, un angolo nascosto di Verona, aperto al pubblico in esclusiva per l'evento. La Passeggiata si concluderà nel grande salone monumentale della Capitolare in cui sarà possibile ammirare alcuni dei manoscritti e testi a stampa antichi qui conservati.

Nel salone sono inoltre in esposizione 24 tavole ad acquerello realizzate dall'artista Giancarlo Zucconelli che raffigurano Dante nella Verona del Trecento esposte in occasione della mostra “Dante a Verona visto da Giancarlo Zucconelli – acquerelli nel racconto di Andrea Mirenda”.

Informazioni evento:

Quando: domenica 8 agosto, ore 17 (l'evento ha la durata complessiva di circa 2 ore)

Dove: Biblioteca Capitolare di Verona (Piazza Duomo, 19)

Costo biglietto:

Intero 15 euro

Ridotto (ragazzi sotto i 14 anni) 5 euro

Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Con il patrocinio del Comune di Verona.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

E-mail: info@bibliotecacapitolare.it

Tel: 331 594 69 61

L'evento verrà organizzato nel rispetto della normativa vigente e verranno osservate tutte le disposizioni previste dall’attuale emergenza sanitaria, al fine di garantire la massima sicurezza ai visitatori.

