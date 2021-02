Apertura straordinaria e visita guidata serale al Lazzaretto di Verona

Suggestiva proposta di visita guidata dell’Associazione Guide Ippogrifo per sabato 27 febbraio 2021, con la luna piena, in un ambiente ancora selvaggio a poca distanza dal centro, passeggiata serale con le torce nel parco dell’Adige, accompagnati dallo sciabordio dell'acqua, il canto degli uccelli che salutano la sera e il racconto di una guida su storia, curiosità, architettura di un quartiere che non ci si aspetta: San Pancrazio.

In programma l'apertura straordinaria del Lazzaretto con una breve performance notturna basata sulle cronache che nei secoli scorsi raccontarono le pestilenze, le vittime e gli eventi di quel luogo, un tempo tragico, oggi magico. Appuntamento sabato 27 febbraio dalle ore 18 alle 20.

Informazioni e contatti

Passeggiata di 5 km nel quartiere che non ti aspetti, San Pancrazio:

Punto d'incontro: Verona, via 28 Marzo, parcheggio area Poggi

Costo: 10 euro a persona

Durata: 2 ore

Durante l'evento verranno utilizzate radio con auricolare.

Obbligo munirsi di torcia.

Per iscrizioni: