Passeggiata guidata a Verona aspettando l'alba del solstizio: appuntamento alle ore 3 di notte

Un trekking pazzo, magico, misterioso e suggestivo alle 3 del mattino. Per vivere più a lungo possibile il giorno con più luce dell’anno. In occasione del solstizio d’estate vi proponiamo un trekking notturno, di 10 chilometri, con partenza da piazza Erbe e termine al Pilotòn di Montorio, dove attenderemo il sorgere del sole. La passeggiata guidata, all'alba del solstizio, toccherà luoghi misteriosamente allineati lungo i raggi del sole nascente,​ come la Berlina, Castel San Pietro, la fontana del Ferro, per finire all’enigmatico Pilotòn, megalite di origine sacra costruito in tempo remoto.

Tradizioni pagane e riti ancestrali si mescolano alla suggestiva teoria di un piano di fondazione della Verona Romana legato non ad un progetto urbanistico razionale, ma piuttosto ad un misterioso allineamento astronomico. All’arrivo sulle colline di Montorio saremo accolti da musica rinascimentale e dalla recitazione di alcuni brani a tema. Concluderemo scendendo a Montorio, dove ci aspetterà la colazione e l’autobus per il ritorno in centro.

Appuntamento il 21 giugno alle ore 3 alla Berlina di Piazza delle Erbe.

Costo: 15 euro a persona comprensivi di guida, colazione, biglietto autobus e contributo al “Comitato Fossi Montorio” che gestirà l’accoglienza al Pilotòn.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091 - 329 3123991.

Web: https://www.facebook.com/ippogrifoguide.

