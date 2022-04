Passeggiata fluviale con rafting da Villa Buri all’antica Paquara di Sorio

Un percorso, in parte in barca e in parte a piedi, che unisce due contrade immerse nel verde della natura atesina. Da Villa Buri, di cui visiteremo le sale affrescate in età veneziana, ci imbarcheremo alla volta dell’antico porto di Sorio, nel comune di S. Giovanni Lupatoto; qui visiteremo l’omonima chiesetta, e scopriremo l’antica “Paquara”, con i fatti di cui fu protagonista nel medioevo. Piccolo ristoro finale.

Date e incontro: sabato 21 maggio, ore 14, davanti al cancello di Villa Buri

Logistica: si parte in gommone da Villa Buri; una volta finita la visita, alcune macchine saranno a disposizione per riportarvi al punto di partenza.

Prezzo a persona: 18 euro (+ 17 euro per il rafting)

Guida e prenotazione obbligatoria: cell. 3476437003.