Passeggiata enogastronomica biologica nelle terre del Custoza

Continua la rassegna delle Passeggiate Biologiche con Terre Biologiche Veronesi e Orme Leggere! Ci sono leggende che abbracciano territori, persone ed enogastronomia.

Fermandosi a Cascina Mondator è impossibile non notarlo! Questa piccola azienda biologica, da cui si gode una vista mozzafiato sulla pianura veronese, è il luogo perfetto per riposare dopo una bella passeggiata in collina.

Come al solito l'esperienza sarà ricca in cultura! Prima visita al Piccolo Museo dell'Ossario di Custoza e poi una super degustazione di vini bio locali. E se ancora non ti basta, la sera potrai unirti alla grande Festa del Vino Custoza!

Cosa aspetti? Vieni e porta gli amici! Per i Soci di Terre Biologiche Veronesi e per i bambini fino a 12 anni compiuti. sono previsti sconti. Per ricevere il buono sconto contatta Terre Biologiche Veronesi o la Guida - Orme Leggere (333 395 3224).