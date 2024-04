Escursione culturale: "Passeggiando tra orchi fade e anguane"

L'11 maggio 2024 ore 16. Escursione teatrale adatta ad adulti e bambini che si svilupperà lungo un sentiero alla scoperta dei miti, delle leggende e dei misteri che nutrono la narrazione popolare della Lessinia.

L'avventura a cui sarai chiamato, ti porterà a camminare, osservare, ascoltare e liberare il tuo immaginario. Entreremo in un mondo ancora poco conosciuto dove fiaba e leggenda, mesolandosi, ci condurranno in una nuova dimensione. Durante il percorso ascolteremo e rievocheremo le storie raccontate nel "far filò", sugli esseri misteriosi che popolavano i boschi e che tanto affascinavano e a volte spaventavano i nostri antenati...Un’altra Lessinia, quella popolata da creature fantastiche come fade, anguane, e orchi che si muovono nel silenzio della notte nei boschi e sulla rugiada dei pascoli.

Dislivello 200 mt - circa 3 km

Difficoltà: facile

Scarpe da trekking e abbigliameto adeguato al periodo

Iscrizioni entro il 7 maggio 2024

Costo 30 euro

Escursione, spettacolo con attori attorno al falò e risottata finale.