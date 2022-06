Passeggiando con Otello a Verona

La perfidia di Jago e l’ingenuità di Otello vengono messe a confronto. Cinque emozionanti scene che in poco più di 90 minuti ci faranno rivivere una delle tragedie shakespeariane più famose: Otello, il Moro di Venezia. In co-produzione con ON VIEW Experiences & Weddings, l'attore Solimano Pontarollo interpreterà contemporaneamente sia Jago che Otello.

Il tour inizia "idealmente" a Venezia nella location dei bastioni di Verona, sotto i balconi della Casa di Desdemona. Lì incontriamo Jago che inizierà a tessere la sua subdola rete di vendetta verso Otello. Il suo piano all’inizio sembra fallire perché Otello verrà giudicato innocente dal Doge e verrà inviato a Cipro per difendere la città dai turchi. Jago però non demorde e durante i festeggiamenti per la liberazione di Cipro, crea le premesse per screditare Cassio agli occhi di Otello e poi per instillare in Otello la gelosia per una relazione immaginaria tra Desdemona e Cassio. Tra dubbi e tormenti Otello, accecato dalla gelosia, prima uccide Desdemona e poi, resosi conto del terribile inganno di Jago, per disperazione si toglie la vita.

In collaborazione con Assoguide all'interno del Mura Festival.