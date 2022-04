Giornata di pasquetta al castello di Montorio

Torna la Pasquetta al castello di Montorio, con una novità. È la caccia al tesoro fotografica "Preafita Express sulla via dei Romani", promossa dall’Ottava circoscrizione in collaborazione con l’associazione Due Valli e Ecomuseo Preafita. Un’iniziativa che si aggiunge al ricco programma organizzato al castello per lunedì 18 aprile.

Le porte del castello saranno aperte dalle 9, alle 10.30 partirà la caccia al tesoro alla ricerca degli elementi del periodo romano presenti nel luogo. Alle 12 aprirà la cucina e per tutto il giorno sarà possibile partecipare alle visite guidate all'interno della Rocca. Nel pomeriggio, inoltre, l'associazione Lince Verona organizzerà delle passeggiate lungo la dorsale Preafita.

Informazioni e contatti

L’evento è stato presentato in municipio dalla presidente dell’Ottava circoscrizione Alma Ballarin, insieme ai presidenti di Ecomuseo Preafita Emanuela Businaro e dell’Associazione Due Valli che gestisce gli spazi, Luciano Corsi. «Il Castello di Montorio torna a vivere con eventi e iniziative – ha detto Ballarin-. Ciò grazie al Patto di sussidiarietà tra Comune e associazione Due Valli, impegnata a gestire gli spazi con progetti per la comunità. Per la giornata di Pasquetta è stato predisposto un programma davvero ricco per tutti».

Web: https://circ8.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81074