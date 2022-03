Pasqua elegant party a bordo piscina con musica anni '80 e '90

Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere occasioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici. Vuoi passare Pasqua in compagnia di nuovi amici? Abbiamo pensato di organizzare un pranzo a bordo piscina con musica anni '80 e '90 a Peschiera del Garda.

Ci troveremo presso la Cantinetta Paradiso Strada Massoni alle ore 13. All’arrivo romperemo il ghiaccio aiutati dalla nostra Tour Leader e daremo il via al nostro pranzo Pasquale in compagnia a bordo piscina! Raggiunta una bella atmosfera di convivialità, dove la timidezza sarà un lontano ricordo, apriremo le danze. Sarà la giusta occasione per allargare la propria rete di amicizie e trascorrere una domenica in spensieratezza!

Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 20 partecipanti.

Fascia di età: 40 – 60 anni.

Dress code gradito elegante.

Orari: 13.

Costi:

quota con vip card 28 euro (8 euro per fermare il proprio posto e 20 euro da versare sul posto)

quota senza vip card: 32 euro donna (12 euro per fermare il proprio posto e 20 euro da versare sul posto)

quota senza vip card: 35 euro uomo (15 euro per fermare il proprio posto e 20 euro da versare sul posto)

Verrà richiesto il green pass. L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 11 Aprile. La quota comprende: animatrice oj eventi single + organizzazione tecnica + menu pranzo + musica a bordo piscina.

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite WhatsApp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211. Ti aspettiamo alle 13 in Cantinetta Paradiso Strada Massoni, 6 37019 Peschiera del Garda. Per ulteriori informazioni, prenotazioni: 3488781211.