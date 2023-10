"Parole e suoni in Comune", la nuova stagione culturale a Sona

Domenica 22 ottobre alle ore 17 presso la Sala del Consiglio di Sona prende il via la stagione culturale invernale del Comune di Sona, con una vera e propria presentazione degli spettacoli previsti nei mesi da ottobre 2023 a marzo 2024, inserita all’interno del concerto del quartetto Tidirò dal titolo “Quando canta Rabagliati”, a cura del maestro Andrea Favari.

Dopo il concerto del 22 ottobre, il primo appuntamento con uno spettacolo teatrale di sicuro impatto emotivo è previsto per il 28 ottobre a cura del Teatro Bresci e dal titolo “La valanga. Tina Merlin e il disastro del Vajont” con Anna Tringali e Giacomo Rossetto. Lo spettacolo, a due voci con proiezioni e musica, racconta il disastro del Vajont, accaduto proprio sessant’anni fa, attraverso soprattutto (ma non solo) la figura di Tina Merlin con affacci all’oggi, aprendo a temi del contemporaneo come il mondo del giornalismo ora, la questione femminile, l’ambiente.

Il 4 novembre si cambia decisamente tipologia di spettacolo con Lanfranco Fossà che condivide con il pubblico un viaggio attraverso il tempo, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri, attraverso una serie di aneddoti personali e momenti di creatività teatrale, uno spettacolo comico che porta la firma di Matteo Spiazzi alla regia.

Il 18 novembre avremo il primo omaggio ad un grande cantautore italiano come Fabrizio De Andrè, da parte del Gruppo musicale: In Direzione Ostinata e Contraria.

Il 2 dicembre avremo il piacere di ospitare il reading teatrale “Questa sono io” di e con Antonella Questa. Uno spettacolo, nato dalla presentazione del suo libro omonimo, che racconta come sono nati i suoi personaggi in VECCHIA SARAI TU! e SVERGOGNATA, due testi che raccontano l’animo, il corpo e la vita di donne e uomini, in due circostanze differenti, ma reali o potenziali, con un piglio umoristico e amaro.

Dopo i concerti del Corpo Bandistico di Sona previsti nel mese di dicembre, gli spettacoli teatrali in Sala del Consiglio riprendono il 13 gennaio con lo spettacolo “Il silenzio” di e con Matteo Fantoni, uno spettacolo poetico che racconta il rapporto di Matteo con il violino con lo sguardo di chi li lo sa anche costruire.

Il 27 gennaio in occasione della giornata della memoria sarà proposto lo spettacolo teatrale sul tema della Shoah “Tutto sta nel nome” con Francesca Botti e Paolo Marocchio alla chitarra. Una lettura-spettacolo che si propone di parlare dell’olocausto in punta di piedi, con delicatezza e rispetto coinvolgendo il pubblico con un sorriso. Uno spettacolo adatto anche ai ragazzi e ragazze dagli undici anni in poi.

Il 3 febbraio avremo Alessandro Anderloni con il “Prete dei Castagnari” uno spettacolo dedicato a don Alberto Benedetti (1911-1997), che per un certo periodo fu curato proprio a Sona. Nell’Isba, la casa che aveva costruito con le sue mani a Ceredo sui Monti Lessini Veronesi dov’era nato e visse, aveva raccolto quattromila libri. Ricercatore poliedrico e artigiano sopraffino, dedicò un’intera vita allo studio della montagna e dei suoi abitanti. Come Faust, si appassionò più alla storia naturale che alla teologia.

Il 17 febbraio si cambierà ancora genere con lo spettacolo “From a suitcase” di e con Enrico Mazza. Uno spettacolo di un mimo tanto elegante quanto strampalato, protagonista di un’insolita sequenza di sketch comici che accompagnano il pubblico in un mondo assurdo, in cui tutto può succedere. Uno spettacolo adatto anche ad un pubblico giovane.

Il 9 marzo verrà proposta un’anteprima assoluta per il nostro territorio con uno spettacolo dedicato alla cantante Marianne Faithfull di e con Angela Malfitano, attrice bolognese di grande bravura. Un vero e proprio viaggio, dentro e con l’anima di Marianne, che va visto e goduto, dal primo all’ultimo minuto dello spettacolo.

Il 16 marzo avremo il secondo concerto dedicato a due grandi cantautori italiani: Lucio Battisti e Lucio Dalla, realizzato dai bravissimi artisti di Movietrio. La rassegna si concluderà il 23 marzo con il Concerto di Primavera organizzato dal Corpo Bandistico di Sona.

L’assessore alla Cultura Paolo Bellotti dichiara: «Questa rassegna culturale l’abbiamo voluta intitolare “PAROLE E SUONI in COMUNE” principalmente per due ragioni: la prima è che gli eventi teatrali e musicali organizzati dal Settore Cultura del Comune di Sona saranno messi in scena nella Sala del Consiglio, quindi uno spazio tipicamente destinato alla vita politico-amministrativa del nostro Comune, che si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio palcoscenico; la seconda è che il termine “comune” vuole anche trasmettere la volontà di organizzare eventi “insieme” alle altre associazioni e realtà del nostro territorio, come il Corpo Bandistico di Sona e la Rassegna Buonanotte sognatori. Uno sforzo importante lo abbiamo messo nell’individuare spettacoli teatrali che, sfruttando uno spazio alternativo, fossero di assoluto valore artistico attraverso un elevato livello qualitativo degli attori, nonché dei temi trattati, con delle anteprime assolute non solo per il nostro Comune, ma per l’intera Provincia. Mi permetto di citare solo alcuni artisti che saranno ospitati nella nostra rassegna, come Antonella Questa, Matteo Fantoni, Alessandro Anderloni, Francesca Botti, Angela Malfitano».