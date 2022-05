A Bardolino torna "Parole sull’Acqua Kids"

Ritorna a Bardolino il 14 e 15 maggio "Parole sull’Acqua Kids", due giorni di appuntamenti, laboratori, letture, e giochi dedicati ai bambini e alla scoperta della lettura e delle attività ad essa collegate. La location scelta per la manifestazione saranno le seicentesche sale di Villa Carrara Bottagisio, dove si svolgeranno tutti gli appuntamenti, compresa la mostra di Ilaria Braiotta, illustratrice e autrice di libri per bambini e ragazzi: «Con grande entusiasmo riproponiamo un appuntamento che è diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie e i giovani lettori – ha spiegato Domenica Currò, assessore alla cultura del Comune di Bardolino – Il merito di questo successo che si ripete negli anni è da ascrivere alla grande dedizione e passione dell’educatrice comunale, Arianna Dalle Vedove e dal bibliotecario Heros Marai, che hanno ideato e costruito un evento recependo la sensibilità delle famiglie e dei bambini con cui ogni giorno si interfacciano».

Il programma di questa edizione 2022 prevede alle 10 di sabato 14 maggio il primo laboratorio, dedicato a bambini dai 3 ai 5 anni, con Elisa Vincenzi, autrice e musicoterapeuta, affiancata dall’illustratrice Ilaria Braiotta, alle 15, poi, le stesse due protagoniste si dedicheranno ai bambini di 6 e 7 anni con un altro incontro sul tema della musica e della lettura. Alle 17 lo scrittore di favole e vincitore del premio Strega, Nicola Cinquetti, incontra il pubblico per raccontare la sua storia e presentare i suoi ultimi lavori, a cui seguirà una merenda a cura dell’associazione dei ristoratori di Bardolino, De Gustibus.

Domenica 15 maggio alle 10.30, invece, colazione poetica con Ilaria Rigoli, autrice del libro “A rifare il mondo” e Beatrice Masini, scrittrice ed editor. L’incontro è dedicato a ragazzi e adulti. Al termine colazione a cura di De Gustibus. Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la libreria di Farfilò e aperta al pubblico l’esposizione di Ilaria Braiotta: «Parole sull’Acqua Kids aprirà la stagione degli eventi culturali organizzati dal Comune di Bardolino – ha concluso l’assessore Currò – la quale proseguirà poi a metà giugno con il Bardolino Film Festival e gli incontri letterari nel chiostro del municipio, due appuntamenti che porteranno nuovamente sul Lago di Garda i grandi nomi del cinema italiano e della letteratura contemporanea».

Per partecipare ai laboratori di Parole sull’Acqua Kids è necessario iscriversi contattando il Servizio Educativo Territoriale al numero 0456213257 o alla mail educatrice.comune@comune.bardolino.vr.it. Gli altri incontri e le mostre sono invece ad ingresso libero senza prenotazione.