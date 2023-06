Parcoscenico: appuntamento con lo spettacolo "Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città"

Ultime due date per la Rassegna “Parcoscenico” organizzata da Teatro Modus con la direzione artistica di Andrea Castelletti e in collaborazione con l’Assessorato al Decentramento del Comune di Verona. Venerdì 23 al Parco di Poiano in via Poiano e venerdì 30 al Parco di via Murari Bra' (Golosine) alle ore 19 concluderà la Rassegna lo spettacolo ideato da Manuela Pollicino e Verdiana Battaglia "Marcovaldo, ovvero Le stagioni in citta" con l'attrice Verdiana Battaglia (voce narrante) e le musiche di Claudio Moro. La prima pubblicazione di Marcovaldo compie 60 anni. E nel centenario del grande scrittore e intellettuale Italo Calvino, riproporre Marcovaldo risulta essere una scelta davvero attuale. Marcovaldo è' una raccolta di 20 novelle ispirate ciascuna alle quattro stagioni. Lo spettacolo si basa sulla scelta di quattro novelle.

Protagonista delle avventure tragicomiche presenti nel libro e' Marcovaldo, manovale squattrinato, ingenuo, sensibile e buffo. Altri personaggi sono i componenti della sua famiglia, la moglie Domitilla e i sei figli. Tutti i racconti sono ambientati in una grande città che non ha nome. Essa diventa simbolo. Con il suo cemento, il traffico, lo smog, i grattacieli essa influenza il rapporto delle persone con gli altri e con la natura. Tuttavia, il protagonista sa rintracciarvi con sensibilità i piccoli segni di una natura che non si arrende.

L'opera di Calvino unisce aspetti di fiaba con l'ironia per affrontare temi e problematiche come la vita caotica in citta', l'urbanizzazione senza freni, la poverta' delle fasce piu' basse della popolazione, una societa' basata sempre piu' sui consumi che sulla relazione tra le persone. Il nostro Marcovaldo viene deluso di continuo nel suo tentativo di tornare a uno stato di natura in citta'. E' un'opera che ci fa sorridere e riflettere, e come tutte le grandi creazioni e' immortale, parlando a tutte le epoche e a tutti noi.

L’ingresso è gratuito. Si invita il pubblico a portare sedie e plaid da casa per sedersi, nell'ottica della gioia del gesto semplice di incontrarsi sotto casa ad ascoltare storie. Prenotazioni su modusverona.it, informazioni al tel. 392 3294967, info@modusverona.it.