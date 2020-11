Parco Santa Teresa: un parco per tutti! Diventa volontario

Diventa volontario e prendi parte a incontri e attività per migliorare il quartiere e aiutare anziani e bambini! L’Organizzazione di Volontariato Nuova Acropoli Verona, presente da 33 anni in città, ha dato il via ad un progetto che ha l’obiettivo di offrire nuove proposte socio-culturali anche in aree decentrate della città, spesso ai margini della vita cittadina. Stiamo vivendo un momento storico molto particolare in cui c’è sempre maggior necessità che uomini e donne, di tutte le età, si mettano in gioco generosamente al servizio della nostra città e dei suoi abitanti. Nel popoloso e multietnico quartiere di Borgo Roma, nella prima periferia della città, ci siamo chiesti “come possiamo essere utili, lì dove necessita? Come possiamo coinvolgere la cittadinanza affinché ad ognuno venga data l’opportunità di sentirsi protagonista ed essere parte attiva nella costruzione di un mondo nuovo e migliore?”.

Da queste domande è nato un patto di sussidiarietà con il Comune di Verona, in collaborazione con associazioni e cooperative sociali del territorio: un patto in cui ciascuna realtà coinvolta si impegna a proporre e realizzare, nel centrale Parco Santa Teresa, non solo un luogo fisico accogliente e ricreativo ma soprattutto uno spazio in cui la cittadinanza possa incontrarsi e diventare protagonista. Questi presupposti hanno portato, in questi ultimi mesi, alla realizzazione di numerose iniziative: dalle animazioni per i più piccoli ai laboratori creativi per grandi e bambini, dai laboratori musicali alla promozione della lettura attraverso la nostra “Bibliomobile” che mette a disposizione 100 libri, video e documentari per tutte le età! Se sei interessato a partecipare alle nostre iniziative e a vivere il quartiere da protagonista, diventa volontario! Avrai l’opportunità di prendere parte ai prossimi eventi attraverso un percorso che vuole conciliare servizio e apprendimento di nuove competenze.

Le attività, il cui inizio è previsto in primavera 2021, sono:

- Manutenzione del parco (attrezzature, panchine, bacheche, verde ecc.)

- Mappatura degli alberi del parco per la app del comune

- Animazione per bambini

- Bibliomobile con prestito, consultazione e letture

- Feste cittadine

- Collaborazione con le altre realtà della rete

Durante queste iniziative imparerai:

- A lavorare in gruppo

- Ad organizzare eventi e feste

- Ad animare attività per bambini e anziani

- A prenderti cura di un bene comune

- L’Etica del Volontariato

- La comunicazione efficace

- Elementi di front e back-office

Se ti piace la proposta e vuoi saperne di più contattaci all’indirizzo e-mail verona@nuovaacropoli.it. Ti proporremo un incontro, in sede dell’associazione o online, per conoscere l’esperienza del nostro gruppo di volontariato! Maggiori informazioni sul progetto sul sito www.parcosantateresa.it oppure sul sito www.nuovaacropoli.it.