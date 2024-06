Parco San Giacomo ospita la rassegna estiva "R...estate in 5^" con eventi di musica, danza, teatro e sport

Anche quest’anno, Parco San Giacomo ospita la rassegna “R...estate in 5^” per accompagnare cittadine e cittadini veronesi per la bella stagione. Un fitto programma di eventi da giugno a settembre con momenti di svago, divertimento e cultura in un contesto naturale e accogliente. La rassegna prende il via sabato 1° giugno alle ore 20.30, con “Danzando nel Parco”, una serata dedicata alla musica e alla danza.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 8 settembre, quando si terrà l’evento conclusivo “Open day – Sport” in programma dalle 16.30 alle 19.30. Il pomeriggio sarà l’occasione per presentare tutte le proposte sportive, culturali e sociali per l’autunno-inverno 2024/2025, grazie alla partecipazione di associazioni e gruppi del territorio. Il calendario degli eventi comprende spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali e, soprattutto, concerti, pensati per offrire momenti di intrattenimento nel verde del Parco San Giacomo.

Gli eventi sono ad ingresso libero, garantendo a cittadine e cittadini la possibilità di partecipare e godere delle iniziative proposte. Il programma completo degli appuntamento, incluse le date di recupero in caso di maltempo, è disponibile sul sito della Circoscrizione 5^. Inoltre, copie cartacee del volantino informativo possono essere ritirate agli Uffici della sede in via Benedetti 77.