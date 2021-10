A Verona una giornata insieme agli amici a quattro zampe

Una giornata insieme agli amici a quattro zampe. Un’iniziativa per rafforzare il rapporto tra uomo ed animali e instaurare quel rapporto di simbiosi che va oltre l'affettività e che nella gestione quotidiana, fa la differenza. Ne è convinto sostenitore il gruppo Cinofilo ‘Edu CAN do’, che organizza una giornata dedicata alla conoscenza e all’interazione con i cani, di qualsiasi razza meticci compresi. L'appuntamento è per sabato 16 ottobre, dalle 10 alle 17, presso il parco Ottocento a Boscomantico.

Il programma prevede una serie di attività, conoscitive ma anche ludiche e sportive, che si concluderanno con evento dedicato ai bambini, un momento di intrattenimento per insegnare ai bimbi come approcciarsi ai cani e come prendersene cura. Gli adulti sono attesi per le prove di agility dog, mobility, percorso sensoriale, rally obedience, aperte a tutti i partecipanti, sempre sotto lo stretto controllo dello staff del Centro che sarà a disposizione tutta la giornata anche per distribuire consigli e rispondere a dubbi e domande. A chiudere l'evento ci saranno due estrazione della lotteria, i cui biglietti si potranno acquistare all'interno del Centro. Nel parco i cani andranno tenuti sempre a guinzaglio rispettando le distanze e mantenendo puliti gli spazi comuni. Per accedervi sarà obbligatorio essere in possesso di green pass.

Informazioni ai numeri 347 2424673, 338 4056573, 338 2217281.

Il programma completo della giornata è disponibile sulla pagina facebook: Edu CAN do centro cinofilo. L'iniziativa è stata presentata oggi in municipio, dal consigliere delegato alla Tutela degli Animali Laura Bocchi, insieme a Sara Previero presidente di "Edu CAN do" con le istruttrici Franca Infortuna e Tiziana Dolci. »Gli amici a quattro zampe fanno parte a pieno titolo del tessuto cittadino - ha detto il consigliere Bocchi -. Ciò grazie anche all'attenzione che l'Amministrazione ha sempre dato al mondo degli animali, alla loro tutela e all'integrazione con il territorio in cui vivono. Nello specifico, l'iniziativa di sabato punta a promuovere tra i cittadini la conoscenza dei cani, di ogni razza ed età, meticci compresi, e delle loro abitudini, per instaurare da subito un rapporto di fiducia e complicità. Non mancheranno momenti di svago e spettacolo, soprattutto per i più piccoli».

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...