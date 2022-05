Domeniche alla scoperta delle mura di Verona: l'8 maggio la prima passeggiata

La domenica è "All’ombra della mura". Parte l’8 maggio l’iniziativa della Prima circoscrizione che prevede alcune passeggiate domenicali con storici ed esperti lungo l’area collinare delle mura e lungo il percorso dei bastioni. La partecipazione è libera e rivolta a tutti i veronesi, un’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio cittadino legato alla cinta muraria. Il programma prevede tre appuntamenti che si svolgeranno nelle domeniche dell’8 e 29 maggio e del 25 settembre, con ritrovo alle ore 15.



Si parte domenica 8 maggio con "Conoscere il Parco delle mura e dei forti di Verona", passeggiata che partendo da piazza dell’Arsenale proseguirà verso Castelvecchio e il Parco delle mura dove è previsto un momento ludico per adulti e bambini. Il secondo appuntamento è in programma domenica 20 maggio. Il percorso "Alla scoperta di San Zeno in Monte e le mura austriache" porterà i partecipanti a scoprire il complesso difensivo e le caratteristiche militari che è riuscito a conservare nel tempo. Il ritrovo è davanti alle poste di piazza Isolo.

La terza proposta si terrà dopo l’estate. Domenica 25 settembre si andrà "Alla scoperta delle mura veneziane", ritrovo davanti a Porta Vittoria per poi proseguire lungo Campo Marzo e il Bastione delle Maddalene, fino a Porta Vescovo. Per ogni passeggiata sarà prevista anche la possibilità di spiegazioni in inglese.



La partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero 347 4400253 o online sul sito https//amici.fondazionedba.org . con apertura iscrizioni la domenica precedente la passeggiata.