Visita il meraviglioso Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio ad un prezzo speciale

Il Parco Giardino Sigurtà è un parco naturalistico di 60 ettari situato nel Comune di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, a soli 8 chilometri da Peschiera del Garda. Ha vinto il premio di parco più bello d'Italia nel 2013 e di secondo parco più bello d'Europa nel 2015. I lettori di VeronaSera possono fruire di uno sconto speciale per accedere allo splendido Parco Giardino Sigurtà: qui trovate tutte le informazioni utili.

Il Parco Giardino Sigurtà contiene attrazioni naturalistiche e storiche: nei mesi di marzo e aprile si possono ammirare un milione di tulipani, che rappresentano la fioritura più importante in Italia e la più ricca del Sud Europa; il viale delle rose, che da maggio a settembre accoglie 30.000 rose rifiorenti; un labirinto, diciotto specchi d'acqua, dove tra giugno e luglio fioriscono le piante acquatiche, e immensi prati verdi.

Informazioni e contatti

Il Parco è aperto dal 6 marzo al 13 novembre 2022 tutti i giorni dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). Nei mesi di marzo, ottobre e novembre, l'ingresso sarà dalle 9 alle 17 con chiusura alle ore 18.

Per l’acquisto dei biglietti non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso la biglietteria del parco e accedere. Ingresso gratuito per i bambini da 0 a 4 anni e per disabili 100% (con certificazione). Il biglietto dà diritto all'ingresso durante la stagione d’apertura 2022 (dal 3 marzo 2022 al 13 novembre 2022).