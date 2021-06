L’estate al parco Giardino Sigurtà tra fioriture, piante acquatiche e nuove iniziative

In estate il Parco Giardino Sigurtà affascina i visitatori grazie a coloratissime fioriture: continua la fioritura delle 30.000 rose sul celebre Viale delle Rose, sbocciano le centinaia di ortensie, le innumerevoli piante annuali come le dalie, fiori originari del Messico e che si mostrano dalle diverse forme e varietà, impreziosiscono il Viale delle Aiuole Fiorite. Senza dimenticare le zinnie multicolore, i tagetes, e le fantastiche ninfee.

Le ninfee, dal greco “pianta acquatica”, al Parco si possono ammirare in tantissime varietà a fiori semplici, doppi o stellati nei Giardini Acquatici e nei Laghetti Fioriti, nei mesi estivi fino all’inizio dell’autunno. Sono fiori che al mattino aprono i loro petali per poi chiuderli alla sera. Accanto a papiri e falsi papiri vi sono le ninfee rustiche, che non temono gli inverni rigidi, e tropicali che invece sono coloratissime, dai viola e dai blu più accesi, si elevano dall’acqua e hanno bisogno di caldo. Protagonisti di giugno sono i fior di loto, con foglie ad ombrello e impermeabili, dai grandi petali bianchi e rosa chiaro e dal profumo delicato. Tornano anche le serate Natura e Salute e Pecoratosando.

SERATE NATURA E SALUTE

Cosa c'è di più rigenerante di una lezione di yoga o ginnastica al tramonto in uno dei parchi più belli al mondo? Anche per la stagione 2021 tornano al Parco Giardino Sigurtà tra giugno e luglio le Serate Natura e Salute, 9 appuntamenti con il benessere per ricaricare corpo e mente, in un luogo sicuro, all’aperto e nel rispetto del distanziamento sociale.

Le lezioni di yoga si svolgeranno nei giorni 9, 16, 23, 30 giugno e 7 e 14 luglio: l’insegnante Laura Orlandi si focalizzerà sui chakra che saranno l’argomento dei sei incontri; e attraverso le posizioni del corpo, tecniche respiratorie oltre che di concentrazione e meditazione ci si avvicinerà alla percezione del corpo energetico, circondati dalla grande Energia emanata dal Parco. Per lavorare invece sulla flessibilità del tono muscolare e sulle articolazioni, tonificando il corpo e migliorando il sistema cardiovascolare da non perdere le lezioni di ginnastica dolce con l’insegnante di fitness Ania: l’occasione per ritrovare la forma con movimenti graduali e a basso impatto. Le lezioni si terranno il 10 e 24 giugno e il 1 luglio.

Per gli abbonati il costo per partecipare a tutte le lezioni di yoga e di ginnastica dolce è di 15 euro, mentre chi non è abbonato potrà partecipare agli incontri al costo di 15 euro per ogni singola lezione. Le lezioni saranno dalle ore 19 alle ore 20.15 e per ogni lezione sarà scelto un luogo differente del Parco. I partecipanti riceveranno un omaggio da parte di Decathlon.

PECORATOSANDO

Domenica 27 giugno 2021 torna l'appuntamento con Pecoratosando: dalle 11 alle 12.30 avverrà nelle vicinanze della Fattoria Didattica, che sorge nella zona agricola del Parco, la tosatura delle pecore della Lessinia. Questa operazione permetterà agli animali di liberarsi del vello e di affrontare così meglio il caldo. I più piccoli, ma non solo, potranno scoprire come avviene questo processo che garantisce maggior benessere alle pecore. L'evento è gratuito, a fronte del pagamento del biglietto di entrata al Parco, e non è necessaria l'iscrizione.

CACCIA ALLE FIORITURE

Prosegue anche nel mese di giugno l’iniziativa su instagram: ogni settimana, verranno scelte su instagram 3 fotografie pubblicate con l’hashtag #parcosigurtà raffiguranti la fioritura delle ninfee all’interno del Giardino. Gli account che avranno postato queste fotografie riceveranno in direct (messaggio diretto) di instagram 1 biglietto omaggio per visitare il Parco Giardino Sigurtà durante la stagione 2021. L’occasione per scoprire le colorate ninfee che arricchiscono gli specchi d’acqua!

UNA APP PER GIOCARE

Forse non tutti sanno che il Parco ha creato un'app, scaricabile gratuitamente sia per i dispositivi apple sia per quelli android, che permette di partecipare ad una caccia al tesoro virtuale all'interno del Giardino. Questo progetto è nato principalmente per coinvolgere i grest e i centri estivi in visita al Parco in questo periodo (per info scrivere una mail a elena@sigurta.it), ma chiunque sia grandi che piccini può scaricare la app Yubi-The Game sul proprio dispositivo e mettersi in gioco scoprendo il Giardino e sfidando le proprie capacità di orientamento. È possibile scegliere di giocare in squadre e di creare così una piccola competizione.

Informazioni e contatti

Parco Giardino Sigurtà

Via Cavour, 1 - 37067 Valeggio sul Mincio (Verona)

Tel. + 39 045 6371033 (int.4) - cell. 335 14 36 980

