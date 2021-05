Visite guidate, biglietti speciali e tutte le altre novità al Parco Giardino Sigurtà nel mese di maggio

Stanno sbocciando oltre 30.000 rose antiche rifiorenti sul Viale delle Rose, fantastiche ninfee stanno colorando gli specchi d’acqua quasi a ricordare un quadro impressionista, mentre aiuole viola di allium accompagnano i visitatori nella passeggiata al Parco Giardino Sigurtà, uno dei tesori verdi più ammirati che da poche settimane ha riaperto al pubblico. E poi una tappa al Labirinto che quest’ anno compie 10 anni, una foto alle profumate peonie e una visita con i più piccoli alla Fattoria Didattica e alle Valle dei Daini arricchiranno la visita nei 600.000 metri quadrati del Parco.

Sono davvero tantissime le iniziative e le news del Parco per il mese di maggio, eccole di seguito.

La sfida sul web: Museum at Night Challenge

L’orto botanico di Padova ha coinvolto il Parco in una nuova sfida social, #MuseumAtNightChallenge, ideata dal parco belga Le Pass e che permette di fare rete tra le splendide realtà del nostro Bel Paese. La "sfida" prevede l'uso dell'hashtag #MuseumatNight e consiste nel postare sui canali social una foto o un video notturni del proprio museo, accompagnati da una breve descrizione reale o di fantasia di ciò che accade o può accadere durante le ore notturne. Il Parco Giardino Sigurtà ha risposto alla sfida pubblicando sulla fanpage facebook e sul profilo instagram una splendida visuale notturna del Viale delle Rose, illuminato da due filari di torce romane che ci riportano ai tempi antichi: Sullo sfondo l'immagine incantata del Castello Scaligero di Valeggio che troneggia alla fine di un roseto lungo un chilometro. Una volta pubblicato questo post il Parco ha deciso di coinvolgere altri angoli di paradiso invitando a partecipare alla sfida il Giardino Giusti, i Giardini di Castel di Trauttmansdorff e Villa La Rotonda.

Torna i biglietti speciali a data fissa

Anche per la stagione 2021 tornano le promozioni con i biglietti speciali a data fissa: il martedì e il giovedì sono disponibili sul sito web ufficiale del Parco, www.sigurta.it, tariffe scontate per regalarsi in tranquillità e sicurezza un tour tra le meraviglie naturalistiche del Giardino, in un giorno infrasettimanale. Due sono le tipologie del biglietto speciale, vincolato alla data prescelta e valido solo per l'acquisto on line: un ingresso a euro 9,50 anziché euro 14,50 e ingresso per due persone e due ore di noleggio golf-cart a euro 32,50 anziché 65 euro (https://ticket.sigurta.it/biglietti-data-fissa).

L'artista Athos Faccincani ritrae la "tulipanomania"

Athos Faccincani torna a far visita al Parco Giardino Sigurtà e ad immortalare le vedute panoramiche di questi luoghi incantevoli. Lo stile di questo pittore è quasi impressionista, i colori utilizzati sono accesi e ci fanno viaggiare alla scoperta della natura. Faccincani sceglie per i suoi paesaggi luoghi dalla bellezza travolgente come le coste del Mediterraneo, la Grecia e le ricche fioriture del Parco Giardino Sigurtà.

"Dipingere per me è sempre un'immensa gioia. Dipingerlo poi con questi fiori e questa costruzione che risale ormai ad anni passati (riferito all’Eremo del Parco, ndr) che però affascina moltissimo, è sicuramente sempre una grande gioia. È come quando scopri un'oasi no? Provi gioia e quando ci arrivi e bevi l'acqua provi felicità e la stessa cosa è per me venire qui a dipingere."

Novità 2021: visite guidate nel weekend

Una novità per chi vuole conoscere la storia, le curiosità e le caratteristiche del Parco. Acquistando il biglietto al il Chiosco Gadget interno al Parco Giardino Sigurtà sarà possibile fare una visita guidata della durata di un'ora per un massimo di 15 persone. Saranno attivi 4 turni di visita: alle ore 10, 11.30, 14 e 15.30. Il costo del biglietto è di 6 euro per gli adulti e di 4 euro per i ragazzi (dai 5 ai 14 anni). Il servizio sarà attivo a partire dal weekend del 15 e 16 maggio 2021.

Challenge su Instagram

Una nuova sfida per i follower del Parco sul profilo instagram: durante il mese di maggio, ogni settimana, verranno scelte su instagram 3 fotografie pubblicate con l’hashtag #parcosigurtà raffiguranti la fioritura delle rose all’interno del Giardino. Gli account che avranno postato queste fotografie riceveranno in direct di instagram 1 biglietto omaggio per venire a visitare il Parco Giardino Sigurtà durante la stagione 2021. Si inizia con il mese di maggio che non può che essere dedicato alla fioritura delle rose che si ammira tra i viali fioriti, le rose rampicanti e immensi cespugli in fiore!

Paola Turani al Parco

Paola Turani, modella e influencer tra le più seguite in Italia con quasi due milioni di follower ha scelto le ambientazioni più suggestive del Parco per il video del profumo Flower by Kenzo. Tra i corridoi vegetali del Labirinto, un meraviglioso cespuglio di Spirea, senza dimenticare le sponde romantiche dei Laghetti Fioriti, l’influencer presenta il profumo del gruppo orientale – floreale, da donna, creato dal naso di Alberto Morillas, profumiere spagnolo.

