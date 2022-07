Parapendio sull'altopiano della Lessinia o sullo strapiompo della Val d'Adige

Orario non disponibile

Quando Dal 16/07/2022 al 24/09/2022 Orario non disponibile

Oj Eventi propone la possibilità di un giro in parapendio in tandem con un pilota esperto sugli altopiani della Lessinia e sullo strapiombo della Val d'Adige.

Il ritrovo e alla sede di Oj Eventi a Fumane all'ora indicata in fase di conferma della prenotazione. Da lì si partirà a bordo di furgoni verso la Lessinia. Arrivati al parcheggio si potranno conoscere i piloti che accompagnano i partecipanti lungo un breve sentiero fino al punto di decollo. I voli saranno fotografati con GoPro e si potranno acquistare le immagini direttamente dall'accompagnatore al costo di 15.

La prenotazione è minimo per 4 persone. L'età minima dei partecipanti è 18 anni. E la durata totale dell'esperienza è di 4 ore. Il costo è di 85 euro per un volo con il parapendio di 15 minuti o di 120 per 30 minuti. Il costo comprende anche il tour con visita guidata.

L'esperienza è acquistabile solo tramite prenotazione online. La prenotazione darà diritto a un voucher. Ricevuto il voucher, le modalità di pegamento sarà spiegate tramite un messaggio Whatsapp.