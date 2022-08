Parapendio sull'altopiano della Lessinia e lo strapiombo della Val d’Adige

85 euro per 15 minuti | 120 euro per 30 minuti

Prezzo 85 euro per 15 minuti | 120 euro per 30 minuti

Se cerchi un’esperienza avventurosa abbiamo quella giusta per te! Potrai voltare in tandem con accanto un pilota esperto sugli altopiani della Lessinia e sullo strapiombo della Val d’Adige. Il ritrovo sarà presso la nostra base a Fumane all’ora indicata in fase di conferma della prenotazione e partenza a bordo dei nostri furgoni verso la Lessinia.

Arrivati al parcheggio conosceremo i vostri futuri piloti che vi accompagnano lungo un breve sentiero conducendovi al punto di decollo. I voli saranno fotografati con GoPro e potrete acquistare i vostri ricordi direttamente dal vostro accompagnatore con un costo di 15 euro.

Minimo prenotazione: 4 persone

Età Minima: 18 anni

Luogo: Via Progni n° 1, Fumane (Verona) 37022 Italia

Durata: 4 ore

