L'Amleto di Paolo Rossi in prima nazionale a Verona sul palco del Teatro Romano

Prima nazionale per "L'Amleto" di Paolo Rossi a Verona presso il Teatro Romano venerdì 2 e sabato 3 luglio 2021 alle ore 21. La storia e le storie che compongono Amleto, il dramma per eccellenza scritto da William Shakespeare, sono la materia prima del nuovo spettacolo che vede protagonista Paolo Rossi, affiancato da una compagnia di otto artisti tra attori e musicisti. Una versione riveduta e “scorretta” dell’Amleto, dove però i personaggi principali ci sono tutti, in presenza o solo evocati. Rossi, regista, autore e contastorie, manovra i fili della messa in scena per far rivivere, con tocco leggero e irriverente, il principe di Danimarca, ossessionato da un sogno che lo spinge a perseguire la vendetta.

Tra narrazione e situazione, L’Amleto, scritto con la collaborazione drammaturgica di Roberto Cavosi, diventa così manifesto di un teatro popolare di rinascita e ricerca, capace di divertire nel momento in cui celebra la grandezza di un mito teatrale inafferrabile.

da William Shakespeare

di Paolo Rossi

con Renato Avallone, Laura Bussani, Caterina Gabanella, Marco Ripoldi, Chiara Tomei

musiche dal vivo Emanuele Dell’Aquila, Stefano Bembi, Alex Orciari

produzione Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile del Veneto

Info e biglietti: www.estateteatraleveronese.it

PREVENDITA BIGLIETTI. Box Office Verona - Via Pallone 16 (da lunedì a venerdì 16-19) tel. 045 80 11 154.

ON LINE: www.boxofficelive.it

Ph: PaoloRossi_L'Amleto@Tommaso lePera

