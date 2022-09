Paolo Hendel sul palco di Villa Venier per lo spettacolo "La giovinezza è sopravvalutata"

L’estate 2022 della Rassegna “Palco Venier 2022”, la kermesse estiva di Sommacampagna giunge al termine. Villa Venier si è confermata il fulcro culturale cittadino, dove tutte le arti si sono espresse con grande favore e partecipazione (da aprile le mostre artistiche di Arte Venier e Germogli d’Arte, e da giugno a settembre gli eventi di teatro, musica, danza, incontri con gli autori, circo contemporaneo, passeggiate storico-naturalistiche, rievocazioni storiche, le Arti al Parco ovvero attività propedeutico-culturali per bambini e altre interessanti iniziative).

«Ogni evento è stato apprezzato e frequentato da un pubblico davvero numeroso, - spiegano dal Comune di Sommacampagna - e dei 24 spettacoli in cartellone solo uno era stato rimandato causa il meteo avverso. In effetti lo scorso 29 luglio non fu possibile andare in scena con lo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata” di Paolo Hendel, perché il cattivo tempo non lo permise. Ma in chiusura d’estate vogliamo recuperare anche questo evento teatrale, chiudendo in bellezza, e vi aspettiamo numerosi a vedere il famoso attore Paolo Hendel in Villa Venier nella serata di venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20.45, per divertirci appunto con “La giovinezza è sopravvalutata”. Vi diciamo fin da subito che è un appuntamento da non perdere: il testo è scritto a quattro mani da Paolo Hendel e Marco Vicari, e per la regia di Gioele Dix viene messo in scena da un fantastico Paolo Hendel. Il nostro protagonista Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età. Si tratta di una confessione autoironica sugli anni che passano, nella quale è impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita, la propria esperienza e la propria sensibilità, in una risata liberatoria».

Informazioni e contatti

Lo spettacolo è organizzato dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Arteven (partner pluriennale del Comune di Sommacampagna). I biglietti (15 euro interi e 12 euro ridotti) si troveranno la sera del 16 Settembre 2022 al botteghino in Villa Venier (la cassa aprirà dalle ore 20).

Web: https://www.facebook.com/ufficioculturasommacampagna/.